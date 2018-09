Incendio anche da Amalfi fino ad Agerola, dai pressi dell’hotel Excelsior . Case minacciate . Questa è la prima notizia che è stata lanciata in tempo reale da Positanonews, ora per fortuna l’allarme sembra rientrato. L’incendio si è sviluppato verso le montagne non arrivando ad Agerola ed è distante dalle case.

Tutta la redazione Costiera amalfitana di Positanonews è al lavoro dalle sei di questa mattina, prima per seguire l’incendio a Maiori, che stiamo aggiornando, e ora su un nuovo fronte. Da Pogerola di Amalfi fino ad Agerola.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Agnese Martingano, i vigili del fuoco di Maiori, i volontari della Millennium di Amalfi. L’incendio è partito dopo le 10, riportato in tempo reale da Positanonews.

Alle 11,30 la situazione sembra essere sotto controllo nessun pericolo a quanto sembra le fiamme si sono fermate sul costone roccioso nel territorio di Amalfi. Abbiamo contattato il sindaco di Amalfi Daniele Milano ed il sindaco di Agerola Luca Mascolo .

“L’incendio non ha toccato il territorio di Agerola, ma siamo sempre pronti ad ogni evenienza” ci riferisce il sindaco di Agerola Luca Mascolo. “Abbiamo già attivato tutti i canali dovuti: Sala operativa regionale, vigili del fuoco, prefettura. Stiamo sul campo coi volontari della Millennium che fronteggiano le fiamme da più di mezz’ora e i vigili urbani. funzionari della sala operativa della regione Campania (DOS) sono arrivati ora ad Amalfi”

Intanto il vento rende difficili le operazioni di spegnimento anche a Maiori .

Alle 12, 00 Ci arrivano segnalazioni di persone prese dal fumo. “Stiamo soffocando, c’è fumo dappertutto” Ci riferiscono.