Mastro Moda è all’Homi con la presentazione della nuova collezione primavera /estate 2019 padiglione 9 stand M03 fino al 17 settembre. Poi saremo presenti al The One dal 21/09 al 24/09 e contemporaneamente in via Tortona 31 ( coontemporarymood).You can find Mastro Moda at the homi exhibition pavilion 9 and stand M03we present our new ss collection 2019. During milano fashion week you can find us from 21/09 to 24/09 at The One and Tortona fashion week (via Tortona31).We wait you !

Pubblicato da Mastro Moda su Sabato 15 settembre 2018