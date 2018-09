Grande attesa per il derby costiero tra San Vito Positano e Costa d’Amalfi

Cresce l’attesa per il derby che andrà in scena oggi sabato 8 settembre, alle 16.00, presso lo stadio comunale “De Sica” di Montepertuso, partita che da il via al campionato di Eccellenza , girone B.

Due squadre che, nel corso del periodo estivo, hanno cambiato alcuni volti e sopratutto l’allenatore: sulla panchina dei padroni di casa è arrivato Giovanni Macera, tecnico esperto della categoria reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Scafatese, mentre su quella costiera spazio a Osvaldo Ferullo, anche lui vincitore di un campionato Promozione, che ha succeduto in panchina sedutosi Alfonso Contaldo, dimessosi a sorpresa in estate.

Sicuramente un inizio importante per le due compagini che si ritrovano subito faccia a faccia in un match molto sentito sia in quel di Positano sia ad Amalfi, ci aspettiamo una partita accesa, che entrambe le formazioni vorranno portare a casa, sia per iniziare bene la stagione e mettere in cassaforte i primi 3 punti, sia per la soddisfazione di vincere un derby così sentito.