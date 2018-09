Gragnano. Cambio «in rosa»: in giunta Chiara Caso l`assessore più giovane nella storia della città

Gragnano – Cambio «in rosa» della giunta del sindaco Paolo Cimmino. A due mesi dalle dimissioni di Sarà Elefante e Annamaria Somma, entra nell’esecutivo Chiara Caso. Appena 21 anni, già da due anni in consiglio comunale e figlia d’arte (suo padre Giovanni è stato consigliere provinciale), Chiara Caso prenderà le deleghe alla Pubblica Istruzione e all’assistenza scolastica, alle Politiche Giovanili e ai Servizi sul Territorio. In consiglio, al suo posto ci sarà l’ingresso del primo dei non eletti, Giovanni Verdoliva. «Anche se l’emozione è tanta e pur essendo l’assessore più giovane della storia di Gragnano, sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata – ha detto il neo assessore – Avrò deleghe importanti che mi consentiranno di essere vicina agli studenti e ai giovani gragnanesi, non dimenticando le periferie e rendendo più vivibile la nostra città». «L’ho scelta perché, a dispetto della giovanissima età, Chiara è già molto esperta in questi campi spiega il sindaco Paolo Cimmino – È stata rappresentante d’istituto e membro del Forum dei Giovani e nelle consulta provinciale». (Fonte: d.s. da Il Mattino)