Giuseppe Di Somma ci apre un mondo: cos’é la criminologia al giorno d’oggi?

26 Settembre, nella sede del Liceo Marone di Meta i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro hanno intervistato l’esperto di criminologia e investigazione Giuseppe Di Somma. Da anni, si impegna per la formazione e lo sviluppo delle tecnologie utili nel suo campo. Ad oggi è presidente della C.I.F.IT. (Criminology. International. Forensic. Investigation. Technologies), consulente di polizia giudiziaria operante in campania e sud Italia, funzionario del I.R.T.I.S. (Istituto Ricerche Tecnologie Investigative Speciali), C.T.U. per la Procura di Vallo della Lucania, Salerno, e altre Procure, esperto di tecnologie per le investigazioni e la sicurezza ed esperto di tecnologie UAV. Insomma, un esperto a 360 gradi.

”Ho studiato Scienze delle investigazioni e della sicurezza, ma soltanto dopo aver fatto esperienza nell’arma dei carabinieri, dove ho capito che c’era tanto da fare per migliorare la formazione di chi entra in questo campo. ” Ci spiega Di Somma, che ha costruito da sé il suo titolo di lavoro, quello del Consulente Tecnico di Polizia Giudiziaria.

Insieme a dei collaboratori esperti, Di Somma ha fondato la C.I.F.I.T (Criminology. International. Forensic. Investigation. Technologies: Criminologia Internazionale Forense) Le attività dell’associazione sono finalizzate a promuovere iniziative formative e di ricerca per la prevenzione e la tutela del territorio. Inizialmente, l’azione doveva limitarsi ad una zona limitata, ma ora si è evoluta a livello internazionale. Tra i soci onorari vi sono personalità tra le più rilevanti dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dell’esercito italiano.

”Le nostre attività vengono svolte in collaborazione con varie università, tra cui la facoltà di Giurisprudenza di Salerno, la facoltà di Scienze Per l’Investigazione e la Sicurezza di Narni e il Link campus di Pozzuoli e di Roma. Da poco ci stiamo avvicinando anche agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, con cui approfondiamo le modalità d’uso dei droni, del criminal profiling e delle tecnologie avanzate. ” Conclude il presidente della C.I.F.I.T. ”il mondo della criminologia e dell’investigazione apre le porte ai giovani che hanno terminato gli studi e si stanno professionalizzando nel settore”