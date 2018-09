Il giornalista Franco Buononato presenta il “Via Chiatamonte”

Ricordiamo un interessantissimo evento da non perdere, per noi che aspiriamo ad essere paladini del giornalismo, siamo onorati di presentarvi il lavoro di Franco Buononato, un maestro, un modello da seguire.

Si parla anche dell’era Maradona e dei due scudetti conquistati dal calcio Napoli nel libro scritto dal giornalista Franco Buononato. L’opera, che verrà presentata venerdì 21 settembre alle h 16.30 presso la sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli, è intitolata ‘Via Chiatamone’ ed è edita da “Martin Eden”. All’evento culturale saranno presenti, tra gli altri,

Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Mercurio, direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e Antonio Bassolino, presidente dell’associazione SUDD.

Il volume, finalizzato a tratteggiare i momenti salienti del quotidiano “Il Mattino” in relazione ai 56 anni vissuti nella storica sede a pochi passi dal lungomare Caracciolo, è già in distribuzione presso i punti vendita Feltrinelli e lo si può richiedere in tutte le librerie.