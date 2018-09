Gennaro Amendola “Sindaci non prendono decisioni in Costa d’ Amalfi. Praiano tornata indietro di 20 anni”

Costiera amalfitana bloccata nel traffico ma anche nella politica. Abbiamo incontrato l’ex sindaco di Praiano Gennaro Amendola . “La Costa d’ Amalfi soffre dei soliti problemi solo peggioranti, i sindaci non prendono decisioni. Eppure sono le massime autorità per l’ordine pubblico e la sanità”. Una situazione di stallo nella divina, come il traffico, e a Praiano? “Praiano sembra tornata indietro di almeno venti anni e me ne dispiace, quello che succede si vede ed è sotto gli occhi di tutti” Intendi tornare a candidarti? “No, ho dato il mio contributo al paese. Vedo che purtroppo le cose stanno peggiorando ed è un ritorno al passato”