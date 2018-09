Gambero Rosso conferma i tre spicchi alla Piccola Piedigrotta di Giovanni Mandara, da Tramonti a Reggio Emilia

La Piccola Piedigrotta di Giovanni Mandara, porta a casa per il terzo anno consecutivo, i tre spicchi della famigerata guida Gambero Rosso. Il pizzaiolo e oste contemporaneo, continua a scrivere la storia della pizza nel centro-nord, portando con orgoglio il nome del suo paese natìo, Tramonti, una culla dell’arte della pizza nel cuore della Costiera Amalfitana.

Figlio e nipote di pizzaioli, Giovanni Mandara, conferma i tre spicchi, grazie ad un’attenta ricerca delle materie prime, che esalta il lavoro di piccoli produttori: in quel di Reggio Emilia, nascono autentici capolavori come l’evoluzione della più classica Margherita, rivista con pomodoro Corbarino e Fior di Latte di Vacche Rosse.

Giovanni Mandara oltre alla pizzeria, ormai è famoso per il suo food-truck, per l’attività di Pizzaiuolo on the Road, portando la sua pizza persino nei giardini del Papa. La qualità, l’innovazione e la creatività sono gli elementi che hanno permesso di consacrare definitivamente una produzione di alto livello.