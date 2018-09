Furore Costa d’ Amalfi , scomparso Michele Merolla. Appello dei familiari

Furore, Costiera amalfitana . Continuano le ricerche dopo l’allarme lanciato ieri su Positanonews, l’area potrebbe essere da Agerola ad Amalfi . La segnalazione e l’allarme sono arrivati poche ore fa direttamente dal cugino su Facebook, ormai utilizzato per qualsivoglia problema e/o faccenda da voler risolvere. E’ scomparso un uomo abbastanza giovane, di cui vi riportiamo la foto nell’articolo, dal nome “Michele Merolla”. PERTANTO PREGHIAMO I NOSTRI GENTILISSIMI LETTORI DI CONTATTARCI IN REDAZIONE AL NUMERO 331 946 1909, NEL CASO RIUSCISTE AD INTRAVEDERLO DA QUALCHE PARTE. LA ZONA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA E’ TRA NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.