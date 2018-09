Fuorigrotta Napoli malore nel vano ascensore della scuola, muore operaio

Un operaio di 49 anni, dipendente di una ditta di manutenzione ascensori, è morto mentre lavorava nella vasca di un vano ascensore all’interno di un edificio scolastico a Napoli, tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli. L’uomo è stato colto da un malore e a nulla è servita la corsa all’ospedale San Paolo, dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il pm ha disposto l’autopsia per determinare le cause della morte.

METROPOLIS