Fulmini a Positano. La meravigliosa foto di Fabio Fusco

Il temporale che ieri sera si è abbattuto su Positano è stato immortalato dal nostro bravissimo concittadino Fabio Fusco che, come sempre, riesce a cogliere le immagini più spettacolari che la natura ci regala. Questo suo scatto meraviglioso da Montepertuso testimonia la potenza e la bellezza della natura, riuscendo a fermare l’attimo in cui un fulmine squarcia il buio del cielo creando un gioco di colori che lascia senza fiato. Ancora una volta Fabio dà prova della sua indiscussa bravura nel saper fermare in una foto un attimo irripetibile ed unico. Complimenti.