Fondazione Ravello in fibrillazione, partono esposti in Procura. A breve colpi di scena. Una situazione in fibrillazione questa sera nella Città della Musica. Ravello è sempre al centro della politica in Costiera amalfitana. Discussioni e dibattiti sui riscontri del Festival , le spese, il numero degli eventi e quant’altro. La provincia di Salerno svuotata, Villa Rufolo e i rapporti con la Soprintendenza , c’è molta carne sul fuoco. Sul tavolo il problema anche della centralità del Comune da sempre sollevato dal sindaco Salvatore Di Martino. La possibilità di una nuova nomina da Napoli della Regione Campania dopo l’uomo di De Luca Sebastiano Maffettone. Si aspettano a breve colpi di scena