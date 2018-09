Tuffarsi nel futuro. Ieri in occasione della gara di tutti al Fiordo di Furore, posto meraviglioso della Costiera amalfitana , che purtroppo è chiuso alla balneazione da ben due anni, una bella iniziatia da parte dei giovani per farlo riaprire.

Un flash mob organizzato dal Forum dei giovani di Furore in segno di di sensibilità da parte di più giovani ai problemi comuni. I giovani sanno che lo sviluppo di Furore non può essere disgiunto dal Fiordo! Dal suo ponte magnifico e suggestivo vogliono TUFFARSI NEL FUTURO

Bellissima la coreografa ANDREINA DE RISI CHE HA CREATO LA BASE MUSICALE E MONTATO I PASSI CON GRANDE INVENTIVA E RISPETTO DELLE TRADIZIONI

IL VIDEO DEL FLASH MOB È STATO CARICATO DA LUIGI FUSCO CE NE SARANNO ALTRI ..

Speriamo tutti noi che questo angolo di paradiso della costa d’ Amalfi si riapra

