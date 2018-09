L’unica campana finalista nell’edizione di Miss Italia 2018, risponde al nome di Fiorenza d’Antonio. Sarà la 21enne napoletana a gareggiare per la Campania, tra le trentatré aspiranti Miss, dopo il ritiro dal concorso di Benedetta Santoro per motivi personali.

Bella e determinata, così si può descrivere con due parole Miss Rocchetta Bellezza Campania 2018. Bionda e dagli occhi verdi, alta 1.73 cm, Fiorenza è laureata in fashion design e allo stesso tempo è anche fotomodella, infatti ha catturato l’attenzione dei presenti durante il Festival del Cinema di Venezia. Tra le curiosità si annovera la grande passione per il contorsionismo aereo, che pratica da circa undici anni.

La finalista non disdegnerebbe esibirsi in questa particolare disciplina acrobatica circense, durante il concorso, facendo mostra di spettacolari evoluzioni. La partenopea lunedì 17 settembre darà battaglia alle altre concorrenti e si dice determinata per la vittoria finale.

Fiorenza d’Antonio, in un intervista con Il Mattino di Stefano Prestitimone, ha dimostrato grande maturità di fronte a temi di grande d’attualità, dall’uso dei social agli scandali hollywoodiani. Proprio ad indirizzo delle influencer, come trend in ascesa sui social, suggerisce un maggior contributo nella creazione di valori, anziché mettere in mostra il proprio corpo.

Lunedì 17 settembre a Milano, prenderà il via la diretta della trasmissione del concorso su La 7, che sarà condotto da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, negli studi tv che hanno ospitato «X Factor» e «Fratelli di Crozza». Noi di Positanonews facciamo il tifo per la reginetta campana che gareggerà con il numero 29, immortalata qui a Positano da David Andre. In bocca al lupo!