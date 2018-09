Finisce con un pareggio la partita del San Vito Positano contro la Scafatese. Ottimo inizio dei giallorossi

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B il San Vito Positano ha incontrato la Scafatese presso lo Stadio “V. Varone” di Sant’Antonio Abate. La partita si è conclusa con un 2-2. Il San Vito si porta subito in vantaggio al 6’ con la rete di Giordano, ma al 30’ Scognamiglio della Scafatese ristabilisce la parità di reti. Il San Vito attacca immediatamente ed al 32’ Vincenzi segna il gol del sorpasso. Al 50’ la Scafatese segna nuovamente grazie ad Esposito. Il match termina, quindi, con un pareggio tra le due squadre, ma i giallorossi hanno sfiorato meritatamente la vittoria.

La Scafatese affronta dunque il San Vito Positano degli ex Giordano, Ciccarelli e Macera. Sul campo in sintetico del Vigilante Varone di Sant’Antonio Abate sono i canarini a rendersi per primi pericolosi con un rigore richiesto da Pasqualino Scognamiglio e, poi al 4’ con una bella azione corale che libera al tiro Avino, la cui conclusione viene ribattuta. Si tratta, però, soltanto di un sussulto, perché alla prima vera azione offensiva gli ospiti passano in vantaggio con un preciso colpo di testa di Giulio Giordano, uno dei tanti ex di turno. La Scafatese non si disunisce e continua a ricamare gioco: al 15’ Avino pesca Simeri che, di sinistro, calcia al lato, mentre al 27’ è sempre il numero 8 canarino a trovare Farriciello in area che non trova l’appuntamento col pallone. Il capitano canarino appare ispiratissimo e, al minuto 29, riesce a trovare con una vera e propria magia che smarca Scognamiglio; il numero 10 ringrazia e beffa l’ex compagno di squadra Ciccarelli. Potrebbe essere il momento della svolta, eppure il pareggio canarino dura soltanto 120 secondi, perché i costieri, con un’azione fotocopia alla prima rete, realizzano il nuovo vantaggio con Vincenzi.

Nella ripresa, però, la squadra gialloblu non getta la spugna e riesce subito a pareggiare con un tap-in in area di rigore di Esposito Ciro, under classe 2000 ex Nocerina subentrato al posto di Cucca. È l’episodio che gasa gli uomini di Amarante che sfiorando più volte il colpo da tre punti, prima con una conclusione alta di Vincenzo Manzo al 54’ e poi con il colpo di testa di Scognamiglio a botta sicura del minuto 66 che chiama al miracolo Ciccarelli. Sulla ripartenza costiera cambia nuovamente il match perché la Scafatese resta in dieci a causa dell’ espulsione di Sannino che commette fallo dal ultimo uomo su Carfora.

Il triplice fischio finale di De Cicco chiude una partita frizzante e bella da vedere.

Un’ottimo inizio di campionato questo per i giallorossi allenati dal mister Macera, che oggi ha affrontato la sua ex squadra di Scafati, con la quale vinse il campionato. La squadra si sta allenando a Torre del Greco, superando i problemi organizzativi ed i costi che comportavano l’allenamento di giocatori della provincia di Napoli e Salerno , al Campo De Sica di Montepertuso a Positano.

“Un buon inizio di campionato – ha detto il presidente Raffaele Casola -, il mister Macera si sta dimostrando un ottimo allenatore e la squadra lo sta seguendo”

IL TABELLINO DELLA GARA:

SCAFATESE – SAN VITO POSITANO 2-2

MARCATORI: 5’ Giordano (P), 29’ Scognamiglio (S), 31’ Vincenzi (P), 49’ Esposito Ciro (S).