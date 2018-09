Festa ai Colli di Fontanelle

La sagra dei Colli di Fontanelle è un appuntamento che si ripete con successo ogni anno durante i primi giorni del mese di settembre. Dura 4 giorni comprendendo sempre il fine settimana. Si svolge in località “Li Campi” dei Colli di Fontanelle (una frazione del comune di Sant’Agnello in provincia di Napoli). Numerosi sono i visitatori di questa sagra attratti dall’esposizione di diversi prodotti tipici locali con degustazioni, mostre e spettacoli musicali.

Molto ben curati sono le composizioni artistiche di prodotti tipici locali che si possono apprezzare lungo il viale d’ingresso della Mostra Mercato di Fontanelle. Per informazioni sul programma e periodo della prossima edizione consultare il sito web “Colli di Fontanelle“. Volendo visitare la mostra mercato di sera, dove si può assistere a tutte le attività della sagra, si consiglia l’utilizzo di mezzi privati in quanto in tarda ora non ci sono mezzi pubblici, inoltre dista 3 km dal centro di Sant’Agnello con strada tutta in salita.