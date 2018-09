Ferito durante una lite in strada, muore 32enne albanese nel bresciano, in stato di fermo un ventiseienne

05/09/2018 – Un 32enne albanese è morto nella notte in ospedale dopo una lite in strada. E’ accaduto a Chiari, in provincia Brescia. L’aggressore sarebbe un 26enne connazionale della vittima, che è in stato di fermo dall’alba di oggi, bloccato dai carabinieri che stanno ricostruendo movente e dinamica della lite degenerata e avvenuta all’esterno da un locale. Il 32enne sarebbe stato colpito con un’arma bianca che non si trova. (Rassegna stampa – Ansa)