Favij a Salerno per Fabula

«È bello stare qui e vedervi tutti seduti e tranquilli, è una bella sensazione. Questa è la piazza più bella da quando faccio eventi». Ha salutato così i giovani creativi del Fabula 2018 Favij (alias Lorenzo Ostuni), youtuber fra i più apprezzati del panorama nazionale con ben 6 milioni di fan sul proprio canale. Il 23enne torinese è stato l’ospite di spicco della seconda giornata della kermesse letteraria diretta da Andrea Volpe, raccontando agli scrittori in erba le sensazioni legate all’essere una star del web, scrive Alessandro Mazzaro su Il Mattino. Un dibattito frizzante, caratterizzato dall’empatia creata con i giovani scrittori: «Amavo l’informatica ma prendevo tre ha dichiarato ironicamente una volta da piccolo ho rubato il joystick a mio padre, segno, forse, di un’affinità con tali strumenti. Poi è arrivata l’esperienza del montaggio video, che mi ha portato a diventare uno youtuber. Una storia che dura da 7 anni e che spero duri ancora per molto». Un percorso cominciato l’8 dicembre 2012 con l’apertura del canale FavijTV, che ha visto in poco tempo la crescita esponenziale degli iscritti fino a far diventare il suo ideatore, nel 2015, il primo youtuber italiano a raggiungere il milione di iscritti. «L’ho saputo ha raccontato – mentre ero in vacanza. È stata una sensazione bellissima». Un traguardo che ha spalancato a Lorenzo Ostuni le porte del cinema grazie al progetto «Game Therapy», recitato in compagnia di altri youtuber come Leonardo Decarli, Federico Clapis e Zoda. Nel 2016, poi, l’approdo nel mondo del doppiaggio nel film d’animazione «Ratchet & Clank». Nel 2017, infine, la nomination tra i primi tre nella categoria Gameplay dei Web Star Awards. Nel futuro di Favij, oltre ai progetti paralleli legati al cinema o alla scrittura (nel 2015 è uscito il suo primo libro: «Sotto le cuffie»), c’è sempre youtube: «Non smetterò di produrre video fino a quando non mi annoierò. Probabilmente avrò un mal di schiena incredibile, ma non fa niente». Oggi, per il terzo giorno di Fabula, toccherà a Filippo Nigro. L’attore italiano incontrerà i giovani creativi per parlare della sua carriera e del successo di «Suburra», la serie di Netflix (prodotta da Cattleya con Rai Fiction) ispirata al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che tornerà all’inizio del 2019 con un secondo capitolo nel quale Cinaglia, il politico interpretato da Nigro, diventerà l’ago della bilancia. Ospiti della terza giornata anche i membri de «Gli amici del tricolore», associazione che si occupa di divulgazione dei valori costituzionali e patriottici.