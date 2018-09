Il fascino del wedding con Ti Sposo a Villa Ercolano solo il meglio per il tuo sogno

Ercolano: Inizia il countdown con l’alta moda sposa, che sarà protagonista nella splendida location di Villa Campolieto ad Ercolano in occasione della kermesse Ti Sposo in programma dal prossimo 29 settembre fino al giorno 7 ottobre. Ti Sposo è promosso e curato da ARES eventi e Minerva.

Tra gli eventi previsti nel corso della fiera: il Gran Galà che avrà luogo il giorno 5 ottobre, venerdì, dalle ore 20.30 presso il Pala Sfilate. Promosso e organizzato da Franco Lobefalo, il manager dei vip, il galà sarà aperto al pubblico gratuitamente e porterà nella città degli scavi personaggi del jet set e dell’imprenditoria. Nel corso della serata verranno assegnati riconoscimenti a quanti si siano distinti nel campo della arti, della musica o del cinema e della televisione. Ci sarà nel corso della serata l’estrazione di un abito da sposo e da sposa. Lunedì 1 ottobre spazio alla bellezza con la serata firmata «Diffitalia group» mentre mercoledì 3 serata dedicata agli stilisti emergenti. Sabato 6 sarà protagonista al palaspose lo stilista Gianni Molaro, volto noto di Rai due del programma Detto Fatto. A tutte le coppie che saranno presenti in fiera sara poi data la possibilità di partecipare ad una estrazione per vincere numerosi omaggi per il giorno del matrimonio: dall’auto al servizio fotografico all’abito da sposa. Informazioni sulla pagina ufficiale di Facebook e sul sito dell’evento. L’estrazione avverrà durante la serata conclusiva della fiera.