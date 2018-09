FALSI INCIDENTI A TORRE ANNUNZIATA

Un tariffario quasi fisso, calcolato sull’ammontare finale dei risarcimenti. Sempre gli stessi periti scelti per incassare i compensi. Avvocati compiacenti convocati allo studio privato (ma anche in quello giudiziario) del Giudice di Pace. E sentenze praticamente dettate dai legali ai magistrati onorari per truffare le compagnie assicurative. C’è tutto nella maxi-inchiesta dei finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, che ieri mattina hanno arrestato 23 persone (18 in carcere, 5 ai domiciliari), tra cui spiccano i nomi di tre magistrati onorari in forza all’ufficio del Giudice di Pace oplontino, sei avvocati, due carabinieri, un medico e diversi consulenti e periti. Indagate a piede libero altre cinque persone, tra cui un finanziere, altri due medici e altrettanti legali.

LO SCENARIO

Corruzione in atti giudiziari, truffa aggravata, falso e rivelazione di segreto d’ufficio sono alcuni reati contestati. Per competenza territoriale, l’inchiesta partita da un esposto sui falsi incidenti presentato da Generali Assicurazioni, compagnia assistita dall’avvocato Pino Vitiello è stata stralciata dalla Procura di Torre Annunziata e gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Roma, all’ufficio dei sostituti Paolo Ielo e Maria Letizia Golfieri, che hanno chiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare firma del gip romano Costantino De Robbio. I giudici onorari arrestati sono Raffaele Ranieri, Antonio Iannello e Paolo Formicola (i primi due in carcere, il terzo ai domiciliari); il perito liquidatore Salvatore Verde è ritenuto l’organizzatore del «sistema». Il meccanismo è stato ricostruito anche grazie ad una telecamera nascosta nello studio di Iannello, che pochi giorni prima delle udienze riceveva avvocati e periti per concordare il risarcimento dei danni, quantificando tra 200 e 750 euro il suo «onorario». Una prassi, secondo l’accusa, condiviso anche dall’altro giudice di pace, Ranieri, «pizzicato» in diverse telefonate e incontri proprio con il collega, con il quale divideva anche alcuni compensi extra. Le indagini sono durate solo 45 giorni, tra gennaio e febbraio scorsi, durante i quali sono stati ricostruiti ben 37 «accordi» tra giudici di pace e professionisti che versavano un anticipo o saldavano in un secondo momento. A casa di un giudice sono stati sequestrati circa 30mila euro in contanti.

LA POLEMICA

«Non avevamo bisogno di questa ulteriore pubblicità negativa commenta Ernesto Aghina, presidente del tribunale di Torre Annunziata e non possiamo minimizzare i fatti. I tre giudici onorari sono stati sospesi e presto faremo una riunione con i superstiti. Purtroppo, il problema è che il sistema dei Giudici di Pace è al collasso in tutta Italia perché non funziona: non possono essere pagati a cottimo, con tetti di stipendi a 72mila euro spesso raggiunti in pochi mesi, in un territorio come quello distrettuale napoletano in cui ci sono troppi avvocati. Abbiamo toccato il fondo, anche se la riforma Orlando, con l’impennata delle competenze per i giudici di pace dal 2021, senza aumento di personale e miglioramenti rischia di far implodere il sistema giustizia». Per Luigi Vingiani, segretario nazionale della Confederazione Giudici di pace, il fatto «appare grave, inquietante e serio, anche se spero che possano giustificarsi tutti. In ogni caso, si tratterebbe del comportamento di singoli, che non può pregiudicare il lavoro svolto da 5mila giudici onorari sottopagati e senza tutela previdenziale, che ogni giorno in tutta Italia lavorano con spirito e impegno. Sulla riforma Orlando il tavolo tecnico è vicino ad un accordo con il Governo e siamo ottimisti per il raggiungimento di un’intesa». «Da tempo commenta Gennaro Torrese, presidente dell’Ordine degli Avvocati oplontini l’Avvocatura chiede maggiori fondi e più personale, più controlli e più garanzia per gli utenti, per l’Avvocatura e per i giudici onorari stessi».«Questi sono 500, altri 300 dopo la sentenza». Un anticipo e poi la promessa di altri soldi davano il via alla «collaborazione» tra il giudice di pace corrotto e gli avvocati o i periti, in vista di un’udienza fissata di lì a pochi giorni. Quello stabilito era un vero e proprio tariffario, con percentuali del 10% per ogni sentenza liquidata: 500 euro per le cause da 5mila, fino a mille per quelle di valore superiore. Ma se l’avvocato era un «cliente» abituale, allora poteva avere diritto a una «promozione»: come nel caso in cui un professionista ha beneficiato di un «prezzo forfettario» di 700 euro per tre sentenze favorevoli.

LE INTERCETTAZIONI

Questo e altro emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche e ambientali durate praticamente un mese a inizio anno, andate avanti anche grazie ad una telecamera ed una microspia piazzate dai finanzieri nello studio del giudice onorario Iannello, a Scafati. Lì, in un luogo che considerava sicuro, riceveva i suoi «soci» in affari per contrattare il prezzo della corruzione. Passavano avvocati, consulenti e anche colleghi giudici, come Ranieri. «Qui gli affari vanno bene, e che tieni?» dice Ranieri a Iannello. «Tengo tutto contato». E tra i libri e i giornali, nascosti in posti diversi, spuntano 3700 euro «guadagnati in una sola settimana» si vanta Iannello. E i soldi incassati nei precedenti 2-3 mesi «sono nascosti in quel libro là, lo sai solo tu. Se non li trovo te li sei presi tu». «Considera che ho chiuso diverse praticucce in questi giorni. Mi sono preso tutto, bello mio».

IL PRECEDENTE NASCOSTO

In un’altra conversazione intercettata, un giudice di pace in sentore di radiazione si «vanta» di essere riuscito a nascondere un precedente penale che l’avrebbe fatto decadere dalla carica. «Non hanno controllato. Io la domanda la feci, ma non dichiarai né che avevo una condanna né che non l’avevo».

LA «BONIFICA»

A marzo, però, Iannello scopre di essere indagato perché gli arriva l’avviso di proroga indagini dalla Procura di Roma. A quel punto, fa «bonificare» il suo ufficio da telecamere e microspie, ma nel frattempo i finanzieri riescono a intercettare l’arrivo di un tecnico dei computer che formatta il computer, eliminando la cartella «sentenze» dal desktop. Poi, allo studio Iannello arriva anche un carabiniere, che gli conferma le indagini tramite un amico finanziere, indagato a piede libero e lo aiuta ad eliminare alcuni documenti «scottanti», portati via e distrutti in un posto sicuro.

«NON ESAGERIAMO»

Durante la scrittura di una sentenza a quattro mani con un avvocato corruttore, il professionista dice al giudice: «Il mio onorario è troppo alto, non esageriamo altrimenti se ne accorgono». In un altro caso uno dei giudici corrotti si lamenta con l’avvocato per essersi presentato con la mazzetta in quel caso il tariffario prevedeva 500 euro per la «prestazione» – composta da banconote da 10 euro, quindi troppo voluminosa e vistosa. E gli sconti, anche di soli 50 euro, erano mal sopportati.

LE NOMINE

Per la nomina il perito pagava una tangente al giudice di pace ma riceveva, a sua volta, un compenso dall’avvocato interessato ad ottenere una consulenza compiacente. Uno dei periti scelti più raramente, poi, aveva fatto arrivare un messaggio al giudice perché tenuto un po’ troppo alla larga dal sistema. «Una volta lo nomino io, una volta il collega, poi vediamo» era stata la scusa usata dal giudice che si era «dimenticato» dei piaceri ricevuti. «Il fratello di Ranieri mi è compare di cresima, siamo di famiglia» dice il consulente Afeltra a Iannello. E il giro di nomine sarebbe andato avanti ancora oggi, se non fossero intervenuti i finanzieri a chiudere il presunto giro di corruzione.

