Falsi incidenti e corruzione: 22 arresti, presi anche tre giudici di pace di Torre Annunziata

Torre Annunziata, Falsi incidenti e corruzione: anche tre giudici di pace vengono arrestati. In mattinata i militari della guardia di finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 indagati per truffa aggravata, falso, corruzione e altri reati. Tra le 22 persone ci sono tre giudici di pace di Torre Annunziata, degli avvocati, medici e periti. L’inchiesta, coordinata per competenza dalla Procura di Roma, è stata condotta dai finanzieri oplontini che hanno scovato un complesso sistema di cause dal giudice di pace con falsi incidenti che comprendeva la corruzione degli stessi magistrati onorari, alcuni dei quali avevano un tariffario fisso per emettere sentenze favorevoli. Tutto ciò è sconvolgente, una piaga per il sistema italiano.