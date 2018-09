ESCLUSIVA – Positano: da “Adolfo” ecco Konrad Müller, uno dei più importanti fotografi al mondo – VIDEO

Abbiamo avuto l’onore di intervistare a Positano Konrad Muller, uno dei più influenti fotografi al Mondo. Muller ha fatto visita al ristorante “da Adolfo” in zona Laurito, uno dei posti più suggestivi di tutta la Costiera Amalfitana, che viene preso di mira dai vip di tutto il mondo.

“Veniamo a Positano da oltre quarant’anni – ci ha confessato – Siamo onorati di essere “amici” di Positano. Io e mia moglie Brigitte abbiamo voluto far conoscere il posto persino al cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Lo conosco da tanti anni e quando sua moglie mi ha chiesto di venire ho fatto di tutto per far sì che ciò accadesse. Sono venuti qui nell’estate del ’99”.

Abbiamo voluto chiedere un parere sulla situazione politica italiana e tedesca: “In Italia la situazione è una catastrofe. La società si spinge sempre più a destra e questo è pericoloso. Quando Hitler è morto avevo 5 anni e conosco quel passato… Non si deve andare più a destra, è molto pericoloso”.

“A Positano le cose sono cambiate – ha concluso – Prima era un posto per famiglie, dove si instauravano rapporti più umani e personali. Ora è pieno di giovani che pensano solo ai soldi. Si lavora poco per se stessi e non più per gli ospiti”.