ESCLUSIVA – Piano di Sorrento, parla l’assessore alla Sostenibilità Costantino Russo

Abbiamo intervistato in esclusiva l’assessore alla Sostenibilità di Piano di Sorrento, Costantino Russo. Come sappiamo, quest’ultimo ricopre deleghe legate all’ambiente e all’Ecologia in generale. Con lui abbiamo affrontato il problema che in molti ci avete segnalato di viale dei Pini, e della presenza ingente di escrementi di cane che spesso e volentieri non vengono raccolti da padroni incivili.

“Fortunatamente la percentuale di persone incivili è sicuramente limitata, molte più persone fanno il loro dovere nel raccogliere gli escrementi – ha dichiarato – Il nostro operato è positivo anche per queste persone, quelle che svolgono il loro dovere. E’ un problema da non sottovalutare e che abbiamo intenzione di risolvere: probabilmente ci affideremo ad una banca dati per risalire al DNA dell’animale e poi al padrone”.

“Per quanto riguarda la raccolta differenziata siamo sul 65%, un ottimo risultato. Nei primi giorni di luglio abbiamo risparmiato circa 20 tonnellate di “nero”. Abbiamo una convenzione con Penisola Verde e stiamo lavorando a dovere. Anche qui, però, dobbiamo affidarci anche alla civiltà della gente”.