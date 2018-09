Ermal Meta. Il cantante vincitore di Sanremo ospite nel salernitano oggi, 15 novembre

Il cantante vincitore di Sanremo, che ha spopolato nelle ultime due edizioni del festival della canzone della musica italiana per eccellenza, famoso in tutto il mondo, sarà ospite ad Oliveto Citra, nella provincia di Salerno, nell’Alta Valle del Sele. Nel 2017 si esibì con “Vietato Morire”, che tratta un tema molto delicato, ovvero il bullismo. Quest’anno è riuscito perfino a vincerlo, insieme a Fabrizio Moro, con il brano “Non mi avete fatto niente”, il cui tema è altrettanto delicatissimo: il terrorismo.

L’evento ed una breve storia

Ci sarà dunque un ospite d’eccezione nell’evento che comincerà stasera alle 21.30 in Piazza Europa. ma oltre ad Ermal Meta ci saranno anche i giovani artisti Samuel Pietrasanta ed Amara. Si tratta della cerimonia dei “Premi XXXIV Edizione Premio Sele d’Oro Mezzogiorno” che riconosce un premio ai giovani artisti meridionali. L’organizzazione è una vera e propria voce per il Sud Italia in quanto da anni lotta per il miglioramento delle condizioni generali del Meridione. C’è tutto il desiderio da parte loro di voler lanciare un’idea innovativa di Italia meridionale per far realmente capire alle persone di cosa si tratta e su come si potrebbe operare per valorizzarla maggiormente. Il Premio è stato istituito per riuscire ad essere riconosciuto a livello Nazionale portando, così, la testimonianza che anche al Sud ci sono dei talenti straordinari e questo premio è tutto per loro. Oltre, quindi, alla premiazione si porterà avanti una sorta di laboratorio, detto del “possibile”, dove si potranno evidenziare alcuni aspetti attinenti ai processi di crescita sociale, economica e culturale concreta.