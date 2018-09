Edizione 2018, vini e sapori del Vesuvio

I vini e i sapori del Vesuvio saranno i protagonisti della decima edizione di Vesuvinum l’evento organizzato dall’Associazione «Strada del Vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani» in programma a Palazzo Mediceo di Ottaviano da oggi a domenica. Il programma dell’edizione 2018 è stato presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa, seguita dalla cena di presentazione, organizzata alla Camera di Commercio di Napoli. «Abbiamo voluto fortemente riaccendere i riflettori su Vesuvinum esordisce Stefano Prisco, presidente dell’Associazione Strada del Vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani per dare il nostro fattivo contributo al trend di crescita che stiamo riscontrando rispetto ai prodotti a brand Vesuvio. Era necessario rimettere in carreggiata questa manifestazione dopo qualche anno di assenza. A Palazzo Mediceo ad Ottaviano troveranno spazio non solo i produttori vitivinicoli, ma tutto quel comparto di aziende che lavorando fattivamente sul territorio concorrono a realizzare quel progetto di valorizzazione e conoscenza del Vesuvio».

Nel corso della tre giorni anche tanti eventi come la fattoria didattica che sarà allestita per l’occasione nei giardini della corte superiore di Palazzo Mediceo, momenti di intrattenimento come la pigiatura dell’uva, ma anche degustazioni guidate e percorsi espositivi. Una sinergia di promozione portata avanti anche con altri attori protagonisti del territorio come l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio: «Questa manifestazione spiega il presidente del Parco Agostino Casillo è una occasione importante di promozione delle produzioni di eccellenza del territorio, che giocano un ruolo fondamentale in quella crescita esponenziale di turismo che stiamo registrando nei comuni del Parco del Vesuvio». Gli fa eco il deputato Paolo Russo, membro della commissione bilancio della Camera, e da sempre vicino agli organizzatori della manifestazione: «Vesuvinum è la capacità di integrare il territorio ai prodotti, le eccellenze alla storia e alla cultura del nostro territorio». Alla presentazione erano presenti il commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli, Girolamo Pettrone, il direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, Filippo Diasco, il vicepresidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Maurizio Russo, il dirigente scolastico dell’ISIS De’ Medici di Ottaviano, Vincenzo Falco, l’assessore al turismo del Comune di Ottaviano, Biagio Simonetti, e i consiglieri della Città Metropolitana, Michele Maddaloni e Elena Coccia. IL PROGRAMMA OGGI ore 17.30 – Taglio del nastro e apertura degli stand Visita degli stand allestiti dalle aziende associate alla Strada del Vino Vesuvio e degustazione dei prodotti tipici. Spazio Bio ed Extra-bio. Degustazione degli oli extravergine di oliva di produzione biologica Selezione Extrabio (nei tre giorni) I piatti tipici della cucina napoletana: Pasta e fagioli con le cozze preparazione e degustazione a cura del Ristorante Casina Rossa di Torre del Greco La pigiatura dell’uva, Fattoria didattica PERCORSI ESPOSITIVI (Nei tre giorni) La tela di Penelope: Cinque artiste per Vesuvinum a cura di Gaetano Romano. Quattromila anni di storia, dal bronzo antico ai medicei Mostra fotografica di reperti archeologici ritrovati nel territorio di Ottaviano. A cura dell’Associazione Spartacus con Gennaro Barbato DOMANI ore 10.00 – Apertura degli stand e degli spazi espositivi PERCORSI DEL GUSTO I piatti tipici della cucina napoletana: Calzoncello Vesuviano con Provolone Auricchio stagionato 24/30 mesi preparazione e degustazione a cura del Hotel Imperiale di Terzigno ore 18.00 – Il vino per il turismo, elemento di qualificazione ed attrazione del territorio Percorsi espositivi per i tre giorni DOMENICA ore 10.00 – Apertura degli stand e degli spazi espositivi Degustazione guidata #arteepasta con fagioli a formella, zucca lunga napoletana e ricotta di bufala campana Degustazione guidata di Mozzarella di Bufala Campana DOP e di Provolone del Monaco. I I piatti tipici della cucina napoletana: Pizza Fritta Calzone DOP preparazione e degustazione a cura del Ristorante Villa Giovanna di Ottaviano ore 18.00 – TAVOLA ROTONDA. Il vino per il turismo, elemento di qualificazione ed attrazione del territorio ore 21.00 MUSIC & WINE – DANCE AREA – Dj Set Willy Ragosta. I giovani e il «bere consapevole» con la partecipazione della Polizia di Stato.