Eboli-shock: madre muore in incidente stradale poche ore dopo la morte del figlio

Shock a Eboli. Una donna di 80 anni, Teresa Marotta, residente a Roccagloriosa, è deceduta in seguito ad un incidente avvenuto nella giornata di ieri sull’autostrada A2, all’altezza di Eboli. La donna stava rientrando ad Avellino dove aveva perso solo poche ore prima il figlio, Giacinto Coraggio: alla guida dell’auto vi era il suo genero, che non è in pericolo di vita. Ad avere la peggio proprio Teresa Marotta, la quale è stata trasportata presso l’ospedale di Eboli e ricoverata in rianimazione dove questa notte è morta. Ora la Polizia stradale sta indagando per accertare le cause dell’incidente: la salma della donna sarà sottoposta ad un esame da parte del medico legale. Proprio oggi è previsto il funerale del figlio a Roccagloriosa.