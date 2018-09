Dramma a Santa Maria del Castello: turista francese precipita in un burrone

Turista francese di 78 anni cade in un burrone a Santa Maria del Castello, zona Conocchia. I compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai carabini, ferito è stato trasportato in ospedale.

Il percorso della Conocchia è molto difficile ed impegnativo con tratti non segnalati, consigliato solo ad esperti. Vi sono passaggi su cencie esposte e tratti scivolosi, consigliato solo nei periodi asciutti.

Il percorso inizia subito in salita da Santa Maria del Castello alla croce della Conocchia, passando per punta medico circa seicento metri di dislivello. La prima cima del monte Sant’Angelo a Tre Pizzi è il Molare 1444 mt, la seconda il Canino o monte di mezzo 1425 mt. e la terza è il Catiello o Caldara 1326 mt.

Finita la parte più impegnativa si prosegue in discesa verso Capo Muro e monte Tre Calli, per poi ritornare al punto di partenza per il sentiero alto degli dei che da Capo Muro porta al rifugio della forestale e a Santa Maria del Castello.