Domenica 9 Settembre dalle ore 9.30 diretta ‘non stop’ della Capri-Napoli, la Maratona di Gran Fondo di nuoto di rilievo internazionale, su TCS-TeleCapriSport (canale 87)

07/09/2018 – Ancora una volta il grande sport incontra le telecamere di TCS-TeleCapriSport. L’emittente televisiva tematica campana di solo sport seguirà, il prossimo 9 settembre tutte le fasi salienti di quella che è stata definita “La maratona del golfo di Napoli”, un piccolo mondiale di gran fondo di nuoto per una delle gare più attese della stagione di questo sport d’acqua salata.Come di consueto, la gara partirà dalle storica location de ‘Le Ondine Beach Club’ nella baia di Marina Grande di Capri alle 10.15 con arrivo a Napoli presso il ‘Circolo Canottieri’ dopo le ore 16:00 e ben 36 Km di mare aperto dove 23 atleti (15 uomini e 8 donne), tutti i migliori di Coppa del Mondo provenienti da 11 Paesi dei 4 continenti, cercheranno la vittoria ed i record in termini di tempo.TCS-TeleCapriSport – canale 87 del digitale terrestre – renderà possibile la visione delle fasi salienti della gara con una lunga diretta che inizierà alle ore 9:30 da Capri con Vincenzo Mele, che seguirà gli atleti direttamente in mare, per poi culminare con l’emozionante arrivo a Napoli. Ad attenderli ci saranno Cinzia Profita e Antonello Gallo con interviste ai protagonisti, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni, oltre ai commenti ed ai filmati e, ovviamente, le immagini della premiazione finale.“La diretta di questa competizione internazionale che ha luogo nelle acque del nostro mare – sottolinea l’editore di TCS-TeleCapriSport Costantino Federico – testimonia l’immancabile presenza della nostra emittente tematica da sempre impegnata nel seguire gli eventi sportivi legati alla regione Campania, competizioni che spaziano nei vari sport dove nessuna tv nazionale saprebbe cogliere gli aspetti più profondi radicati nella tradizione e nel tessuto sociale locale, in questo caso di riflesso internazionale.

Il nostro impegno – prosegue Federico – continuerà con altre importanti novità che riguarderanno ulteriori produzioni su cui stiamo proficuamente lavorando”.

TELECAPRINEWS