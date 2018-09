Domani a Rai Uno Mattina si parlerà del limone sfusato amalfitano con un collegamento da Tramonti

Domani, lunedì 10 settembre, la trasmissione Uno Mattina, in onda sul Rai Uno, a partire dalle 7.10 si collegherà in diretta con Tramonti per parlare del prodotto principe della costiera amalfitana, il limone sfusato. A descriverne le caratteristiche sarà Angelo Amato, presidente del Consorzio Limone I.G.P. Costa d’Amalfi. Il limone amalfitano è un prodotto conosciuto in tutto il mondo e che tutti ci invidiano, sia per le sue proprietà utili in ambito medico sia per la sua versatilità in ambito gastronomico. L’agrume deve il suo nome alla caratteristica forma ellittica allungata ed ha una buccia liscia e di un intenso color giallo, che abbellisce i paesaggi della costiera. Molto ricercato dai turisti che amano consumare prodotti a base di questo prezioso frutto assaporandone l’inconfondibile aroma ed il profumo intenso. La Costiera Amalfitana e la sua macchia mediterranea costituiscono uno scenario unico per la coltivazione del limone: chi vi si reca non può non restare affascinato dalla presenza di insediamenti, giardini e terrazzamenti, caratterizzati da muri costruiti a secco con l’utilizzo di pietre calcaree. La tutela dello sfusato amalfitano e garantita dal Consorzio di Tutela Limone I.G.P. Costa d’Amalfi, costituitosi nel 2002. Inoltre il limone Costa d’Amalfi è tutelato dal marchio è tutelato dal marchio Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), che assicura l’origine e la qualità del prodotto storicamente e tradizionalmente riconosciuti dal mercato.