Dionigi e Maurizi stilano la griglia delle favorite I due: «Tutto dipende dal destino del Catania…»

«Stabia, attento alla Casertana e al Catanzaro»

Michele IMPARATO Castellammare. Dodici giorni all’inizio del campionato, salvo colpi di scena. L’8 settembre saranno, finalmente, svelati gironi e compilati i calendari di serie C. Poi la parola passerà al campo dopo un’estate in cui si è assistito a ricorsi e rinvii allungando persino il mercato di una settimana.

Il pronostico di Dionigi

Davide Dionigi, ex centravanti di Modena, Napoli, Reggina, Piacenza è uno che conosce bene il girone meridionale avendo allenato a Taranto, Catanzaro, Matera e Reggio Calabria. “Tutto dipende da quello che succede venerdì con l’esito dei ricorsi. Una delle favorite, come il Catania, potrebbe ritrovarsi ripescata in B. A quel punto per me vedo favorito il Catanzaro, che a livello di investimenti è una di quelle che ha fatto di più. Subito dopo ci metto la Casertana che ha fatto un buon mercato senza dimenticare la Sicula Leonzio che ha un progetto ambizioso, il Monopoli e la Juve Stabia che si sono rinforzate dopo aver fatto i playoff. Se dovessi dare dei voti do un dieci pieno a Catanzaro e Casertana”. Questo è il pronostico di Davide Dionigi che fa notare anche in merito alla Juve Stabia: “sono anni che spende un budget importante per poter andare in B. Purtroppo, in serie C non sempre si vince coi nomi ma conta molta l’aspetto agonistico, la fame. L’esempio è quello del Cosenza vincitore dei playoff. I calabresi non erano certo superiori a Trapani e Catania ma alla fine sono saliti in B”.

Lecce e Cosenza sono andate via e con loro anche Saraniti (ultimo capocannoniere), Di Piazza e Torromino. Sulla possibile eredità il tecnico Dionigi dice: “Per la classifica marcatori è favorito senza dubbio Castaldo della Casertana. Anche se ha 36 anni è piuttosto integro e può fare bene”. Dionigi si sofferma anche sul ritardo, evidente, dell’inizio del campionato che parte solo il 16 settembre. “Questo è un problema – conclude – Solitamente le squadre vanno in ritiro verso l’11 luglio e sta lunga attesa scombussola i piani. Si rischia di arrivare un po’ scarichi alla prima giornata. Viceversa questa lunga attesa è servita alle squadre che non hanno fatto mercato perché o ripescate o in difficoltà. In queste ultime settimane hanno il tempo per rimediare anche perché ci sono tanti calciatori ancora liberi”.

Il pronostico di Maurizi

Anche Agenore Maurizi, l’anno scorso alla guida della Reggina, vede favorite Casertana e Catanzaro con Potenza e Juve Stabia una spanna dietro. “Però siamo sempre con l’incertezza della presenza o meno del Catania”, specifica l’allenatore romano che sulle Vespe aggiunge: “Hanno fatto pochi acquisti perché avevano già una buona rosa – dice Maurizi – hanno cercato di dare continuità”. Maurizio commenta anche il ritorno di Mezavilla alle Vespe: “Adriano farà bene perché è ancora integro ed è un professionista. Nel girone di ritorno con noi a Reggio Calabria ha fatto benissimo”. L’allenatore romano tornando sul campionato aggiunge che: “in tanti hanno fatto un buon mercato. Poi bisogna vedere come sarà composto il girone. Casertana, Catania e Catanzaro sono le favorite poi c’è sempre la sorpresa. L’anno scorso, per esempio, il Cosenza ha vinto i playoff. Quest’anno vedo bene anche la Sicula, il Siracusa e lo stesso Matera che ha superato i problemi. Chi vedo malissimo è il Bisceglie. Non vorrei che si ripetesse il caso Akragas che abbiamo visto nell’ultimo campionato”