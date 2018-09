Diario di strada di Giovanni Farzati

..Vedo cosa trovo per strada e lo racconto…

Ragazzi che spettacolo! Un autobus. Dietro un giovane che gli corre veloce. Non è un matto, solo un turista tedesco, con innegabili doti atletiche, che correndo a perdifiato cercava di raggiungere un bus di linea per Salerno, appena partito dalla piazza vicino alla ex Fornace di Agropoli. Diciamo subito che lo ha raggiunto, anche perchè l’autista, accortosi del pedone super veloce che mulinava le gambe come un degno erede del compianto Mennea, ha rallentato e si è fermato alla seconda fermata.