Diario di strada di Giovanni Farzati (Sala Consilina, ciclista prega in corsa)

La Filippello Bike team prega così..”prega e pedala…concedimi durante il mio felice pedalare di saper apprezzare le bellezze del creato…insegnami a non gareggiare per me stesso”. E così sia! C’è la preghiera della società sportiva Filippello bike, quella de viaggiatore e quella di Franchino del golfo di Policastro, sconosciuto amatore della bicicletta, il quale nel bel mezzo di una competizione, si è trovato con il cambio della bici rotto e ha chiesto un soccorso celeste a San Michele.

Una spinta, S.Michele, dammi una spinta, ti prego!

Il cronometro gira veloce, il bravo ciclista Franchino del Golfo di Policastro (f.p.) ha impiegato mesi di preparazione per questa cronoscalata di Sala Consilina, dalle pendenze impossibili, ma gli salta il cambio, solo un rapporto molto duro, difficile andare avanti, quasi impossibile arrivare all’arrivo, come superare l’erta spacca gambe, un finale di 2 chilometri al 24 per cento di pendenza? Franchino, che sarebbe un personaggio caro a Guareschi o ad uno Zavoli in un Processo alla tappa, rallenta, guarda il cielo, prega San Michele e il Santo (a suo dire, lo ha scritto su di un social) gli ha fatto il miracolo, facendolo arrivare al traguardo, stremato, ma felice, la classifica? chi se ne frega, ripete Franchino, felice come un fanciullo.