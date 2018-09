Che delusione! Sampdoria batte De Laurentiis 3-0

Il calcio eccolo là, è nella sua espressione più alta, nella magìa d’un talento, nello splendore d’un colpo di tacco: il calcio è in un gesto, ma anche in una serata, in cui Fabio Quagliarella mostra di cosa sia capace, andando a scavare nel suo enorme e folle repertorio, mostrandolo appieno su una palla d’una normalità assoluta che diventa qualcosa d’eccezionale come può esserlo quel colpo di tacco che sfila via nel delirio di Marassi. Il calcio eccolo qua, è nella Sampdoria che si prende la partita e la tiene tutta per sè, senza lasciare al Napoli neanche un alibi, strapazzandolo per densità, per vibrazioni, per organizzazione. Il calcio, quando vuole, sa essere perfido e Gregoire Defrel deve avere un conto aperto con il Napoli, al quale aveva già segnato tre gol (due con il Cesena, uno con il Sassuolo) e che gi rifila un’altra doppietta, feroce e letale.

SCIOCCANTE. E’ una seduta di elettochoc alla fine ma che per il Napoli comincia immediatamente, senza che ci sia il tempo di organizzarsi, e ce ne sarebbe bisogno, dinnanzi ad un contropiede fulminante, nato (addirittura) da angolo di Verdi e ribaltato nell’1-0 sulla percussione infernale organizzata da Linetty, Saponara e Defrel, in quella prateria lasciata spalancata. Il Napoli non c’è, non si notano tracce, né reazioni percettibili, mentre Giampaolo si può godere uno spettacoloso Saponara tra le linee, esterni che picchiano sulle corsie di competenze e linee che esprimono equilibrio pure nel pressing, ossessivo, sferzante. DOMINIO. C’è un tunnel in fondo alla nottata del Napoli e non s’intravede una luce, neppur fioca, perché pur nel ritmo apprezzabile, manca il campo per cercare le profondità e le idee sono soffocate dal dinamismo altrui (di Linetti, dell’ordinato Ekdal, di Linetty), che strapazza Zielinski, cancella Diawara e resiste ad un Allan disperatamente solo. Al Napoli resta un rimpianto, ma rimane poco nell’economia globale sulla punizione concessa da Massa ad Audero, uscito in maniera disinvolta su Milik e incapace di arrivare a un pallone utile per l’1-1.

CONTROSAMP. La Samp gioca in ampiezza e poi, potendolo fare, avendo padronanza di palleggio, si catapulta a campo aperto, costruendosi la sua serata magica stavolta a sinistra, dove Mario Rui ha lasciato una voragine per Bereszynski: cross, sponda di Quagliarella, scarico su Defrel ed è una notte in blucerchiato. La resa di Saponara (dolenzia muscolare) toglie alla Samp solo per un po’ energia mentale ma il Napoli non è mai arrivato a Marassi o forse ha mandato la controfigura di Insigne, quella di Hysaj e comunque uomini smemorati, persino in giocate superflue o monche di una squadra che stavolta non ha la forza per riemergere come pure era stata capace di fare con la Lazio e con il Milan. I miracoli non si ripetono ad oltranza.

RIVOLUZIONE. Fuori Insigne, fuori Verdi, con Mertens a sinistra e Ounas a destra in una rivoluzione copernicana che ad Ancelotti concede qualcosa, per esempio un colpo di testa di Milik e una leggera pressione, inevitabile, e un approccio diverso, almeno palpabile pure nel sinistro di Mertens (10′). E’ diventata perlomeno apparentemente una squadra, quel Napoli, però è rimasta tale la Sampdoria, consapevole dei suoi pregi (anche) difensivi, mai passiva e costantemente in controllo, pure nell’ennesimo stravolgimento partenopeo, stavolta 4-2-3-1, con Zielinski largo, Mertens alle spalle di Milik e Allan e Diawara (e poi Rog) a far diga, nella improbabile tentazione di scorgere un orizzonte che è di Quagliarella, strepitoso persino nel contenere una gioia che dovrebbe essere sfrenata per un capolavoro del genere e che viene strozzata, perché al cuore non si comanda, neppure quando si rimane incantati da se stesso.