Su “DE-SIDERATA” di Marco Palladini. Quindicesima pubblicazione della collana CentodAutore.

Dalla nota introduttiva di Donato di Stasi: “De-siderata si presenta con una sua strategia doppiamente rischiosa e complessa: da un lato storicizza il soggetto fabulatorio, strappandolo all’inevitabile decadimento temporale, dall’altro lascia intravedere, dietro lo specchio ustorio dell’ars amandi, ciò che riguarda l’arte poetica, quel fantasma anticonformista che la coscienza contemporanea ha espulso e gettato nel fango come l’aureola di Baudelaire.”

SOLDATO D’AMORE

I

Ogni amante è un soldato,

sostiene il poeta Nasone:

ovvero l’amore è come andare in guerra?

Allora negli accampamenti di Cupìdo

occorre studiare una tattica

e una strategia per non soccombere,

serve un’accortezza di mosse

per uscire vincitori,

per non ingoiare spicchi di felicità parziale

come amari bocconi

di una voluttuosa malattia.

Marco Palladini è nato e vive a Roma, è scrittore e poeta, nonché drammaturgo, regista, performer e critico nell’ambito del teatro d’autore e di ricerca.

Ha scritto e allestito una quarantina di testi, spettacoli e performance teatrali e poetico-musicali, realizzando anche con I. La Carrubba il videofilm Fratello dei cani (2013).

Tra le ultime pubblicazioni si ricordano:

Poesia: il cd poetico-musicale Trans Kerouac Road (Zona, 2004); Iperfetazioni (Zona, 2009); Il mondo percepito (Le impronte degli uccelli, 2010); Poetry Music Machine (libro+cd, Onyx Editrice, 2012); Attraversando le barricate (Robin Edizioni, 2013); È guasto il giorno (Edizioni Tracce, 2015).

Prosa: il libro di racconti Il comunismo era un romanzo fantastico (Zona, 2006); il romanzo-memoir Non abbiamo potuto essere gentili (Onyx, 2007); Chi ha paura dei manovratori? – Zibaldone incerto di inizio millennio 2000-2010 (Zona, 2011); Prove aperte – Materiali per uno zibaldone sui teatri che ho conosciuto e attraversato, 1981-2015 – vol. I e II (Fermenti, 2015, 2017), vincitore del Premio Feronia 2016 per la saggistica; il romanzo Stecca, mutismo e rassegnazione (Zona, 2017)

Teatro: la trilogia Destinazione Sade (Arlem, 1996, ebook nel 2009 inwww.cittaelestelle.it); il dramma Serial Killer (Sellerio, 1999); il dittico La Pietra e la Croce (2010, ebook in www.mirkal.blogspot.com); Me Dea (Edizioni Progetto Cultura, 2015).

