Dati positivi nel porto di Napoli le “Crociere in aumento a Sorrento ed in costiera amalfitana”

La nomina dei consiglieri è stata ufficializzata ieri dal presidente Stefano Sorrentini, dopo un’attenta analisi dei dati registrati per l’anno in corso per i traffici in tutti i settori marittimi e le previsioni per il 2019. «Dati molto positivi per il porto di Napoli – commenta soddisfatto Sorrentini –, ma anche per gli altri porti della Campania. In netta crescita, infatti, il settore crociere tra Penisola sorrentina e costiera amalfitana, i traffici commerciali al porto di Torre Annunziata, il diporto al Porto di Castellammare di Stabia. » « Il nuovo organigramma riflette la specializzazione che ci viene da sempre riconosciuta, nonché la flessibilità e l’esperienza derivanti dalla presenza al nostro interno di realtà aziendali variegate, che, coprendo tutta la gamma delle attività produttive portuali, posseggono una visione integrata e ad ampio raggio.

L’unità e la coerenza di comportamento dimostrata nell’assumere le decisioni, unitamente alla capacità di fare sistema, sia al nostro interno che nei confronti dei terzi, costituisce particolare motivo di orgoglio e soddisfazione».