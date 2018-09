Dal 10 settembre in Costiera Amalfitana entrano in vigore i nuovi orari della Sita

Da lunedì 10 settembre entrano in vigore i nuovi orari della Sita per quanto riguarda la Costiera Amalfitana. In linea di massima gli orari resteranno simili a quelli in vigore con la soppressione delle ultime corse serali. I nuovi orari saranno validi fino al prossimo 31 ottobre per poi subire una ulteriore modifica per il periodo invernale. In allegato trovare i PDF degli orari che riguardano i collegamenti della costiera amalfitana con la penisola sorrentina, con Napoli e Salerno. Vi consigliamo di scaricarli ed averli sempre a portata di mano per poter usufruire al meglio del servizio.

SITA-AUTUNNO-Penisola-Sorrentina

SITA-AUTUNNO-Costiera-Amalfitana

SITA-AUTUNNO-Amalfi-AGEROLA