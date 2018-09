Costiera sorrentina e amalfitana, oggi primo giorno di scuola: buon anno scolastico a tutti gli studenti!

Oggi è il primo giorno di scuola per praticamente tutti gli studenti della Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Un giorno importante, ricco di emozioni e di speranze per tanti giovani che rappresentano il futuro dei nostri territori e non solo.

Come conferma il sito del MIUR, il numero totale (in tutta Italia) di alunni alle prese con il primo giorno di scuola 2018 è di circa 7,7 milioni. Si registra, quindi, un leggero calo rispetto lo scorso anno: tra le regioni più in calo c’è proprio la Campania.

Quello che possiamo fare, come facciamo sempre, noi di Positanonews, è quello di metterci a disposizione per qualsiasi problema, difficoltà, ma anche curiosità che gli studenti o le famiglie di studenti possono riscontrare. Noi siamo qui per voi. In bocca al lupo!

