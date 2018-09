Un vero e proprio inferno si sta verificando sulla Statale 163 Amalfitana in questi minuti. In seguito alla sospensione delle vie del mare, a causa del vento di Tramontana che flagella soprattutto le coste da Salerno a Maiori, fino ad Amalfi, tutto il traffico si è riversato di conseguenza sulle strade. Attualmente, come potete vedere dalle immagini, si parla di quasi dieci chilometri di code: auto che vanno a passo d’uomo da oltre quattro ore. Una situazione allucinante che ha costretto tantissimi turisti a fare dietrofront e arrendersi. C’è chi ha commentato: “Settembre da dimenticare, ma quale business? Il nostro dovere è trattare bene i turisti, fargli passare una bella vacanza, non bloccarli nel traffico 4 ore!”. Non è possibile continuare con un’emergenza del genere, è ora di dire basta.

