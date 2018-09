Costa d’Amalfi, un finale fantascientifico

I costieri dopo un duro assedio sfondano la porta solofrana

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B – 2ª giornata

COSTA D’AMALFI – SOLOFRA 2-0

83º Marino – 87º Senatore

COSTA D’AMALFI: Napoli, Di Landro, Marseglia (66º Apicella), Vissicchio (53º Senatore), Cantilena, Vigorito, Lambiase (66º Bovino), Lettieri, Marino, Mascolo (88º D’Amora), Catalano Fra.

All. Ferullo (a disp. Cinque, Reale, Milvatti, Cestaro, Bovino, Apicella, War, D’Amora, Senatore).

SOLOFRA: Buoniconti, Di Benedetto Luca, Bruno, Perrino, Catalano Sab, Magliocca, Di Filippo (64º Pappacena), Della Ventura (46º Di Benedetto Ger), Balzano (53º De Luca), Meo (64º Fortino), Delle Donne.

All. Fiume (a disp. Capaccio, Nicodemo, Di Benedetto Ger, Ruggiano, Fortinio, Guarino, Pappacena, Massimo, De Luca).

Ammoniti: Catalano Sab, Della Ventura, Delle Donne, Perrino – Cantilena, Lettieri.

Angoli: 8-1 Costa d’Amalfi

Spettatori: 100 circa

Vince il Costa d’Amalfi, e lo fa con pieno merito.

Arriva la prima vittoria in campionato per gli uomini di mister Ferullo, dopo l’immeritata sconfitta della prima giornata. La squadra costiera riesce a regolare il Solofra solo nel finale, dopo un lungo assedio durato tutta la ripresa.

Primo tempo un po’ povero ma con i costieri che si fanno preferire per pericolosità. Due le palle gol limpide per i costieri, prima Mascolo calcia alto da ottima posizione, poi Buoniconti compie un autentico miracolo su una punizione di Lettieri.

Nella ripresa i costieri prendono letteralmente in mano la gara, sbattendo però contro un muro. Piovono occasioni, ma la sfortuna nega il vantaggio.

A sette minuti dalla fine Apicella, in contropiede, decide di mettersi in proprio, e dalla destra serve un assist perfetto per Marino che fa impazzire il Comunale di Tramonti. Passano appena 4 minuti e i costieri trovano il definitivo 2 a 0, con un gol fantascientifico: Senatore ruba palla a centrocampo, chiede il triangolo di prima a Marino, riceve palla al limite, dribbling e con un tiro di destro bagna il proprio esordio con la maglia biancoazzurra.

Nel finale, il palo nega a Mascolo la gioia del terzo gol.

Una vittoria importante, quella di oggi, perche riscatta lo scivolone della prima giornata. I costieri riprenderanno gli allenamenti lunedì per preparare la trasferta di San Michele di Serino contro la Virtus Avellino.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI