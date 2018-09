COSTA D’AMALFI – Rintracciato l’uomo scomparso da casa tre giorni fa: è nel traffico.#Nullanews

Quando lo hanno riconosciuto era fermo in coda, all’altezza del bivio di Castiglione, l’uomo di Nocera Inferiore di 36 anni uscito di casa tre giorni fa per comprare un cartoccio di delizie a limone e non più ritornato. L’uomo, visibilmente provato e con la batteria del cellulare scarica, non era riuscito a dare più notizie di sé a casa, tanto che i familiari si erano rivolti alle forze dell’ordine prima e, proprio stamattina, alla trasmissione “Chi l’ha visto ?”. Diffuso l’identikit, l’automobilista è stato riconosciuto da un compagno di coda con il quale aveva fatto amicizia durante un pernottamento al semaforo di Civita. L’uomo, che è sopravvissuto mangiando le delizie a limone acquistate, non ha ancora fatto rientro a casa, attualmente si trova ancora lungo la statale e precisamente in località “Torre Paradiso” tra un autoarticolato e un autobus pieno di turisti tedeschi. La moglie ha espresso il desiderio di riaverlo a casa entro Domenica per il battesimo della figlia. #Nullanews

Christian De Iuliis Assessore al nulla della Costiera amalfitana