Costa d’Amalfi, Ospedale di Castiglione: nel mese di agosto boom di accessi

L’Ospedale “Costa d’Amalfi” ha registrato un boom di accessi, lungo i 31 giorni del mese di agosto: il nosocomio è stato tra i più attivi della Regione Campania, con un migliaio di accessi totali al presidio, in aumento rispetto ai 926 dello scorso anno.

Dati alla mano, sui casi 400 circa sono di codice giallo e 15 in codice rosso, cioè in serio pericolo di vita e con priorità massima. Il 35% degli accessi a Castiglione in larga parte ha interessato vacanzieri, tra cui il 25% di nazionalità straniera con prevalenza statunitense ed europea, ma anche tanti australiani e giapponesi.

I trasferimenti in eliambulanza all’Ospedale Ruggi di Salerno sono stati una dozzina per i pazienti in codice rosso: nella maggior parte dei casi sono state riscontrate gravi patologie cardiovascolari, seguite poi da ricoveri per traumi da incidenti stradali e cadute accidentali in terrazzamenti. Non sono mancati gli incidenti in mare, con causi di traumi toracici e della colonna vertebrale, per conseguenziali cadute sulle imbarcazioni.

Nonostante evidenti carenze di organico della struttura ospedaliera, questo presidio risulta fondamentale per i cittadini della Costiera, che dopo un banale dolore toracico o allo stomaco, hanno scoperto di essere stati colpiti da infarto, ed essere salvati, grazie alla professionalità dell’intero staff medico e sanitario.

Nell’ospedale ci sono stati episodi, in cui il rianimatore è stato costretto ad accompagnare un degente in codice rosso presso altro ospedale lasciava inevitabilmente il turno scoperto, con difficoltà di reperibilità. Questi dati dimostrano tuttavia, che la struttura è fondamentale per l’intero territorio della Costiera Amalfitana. L’alta vocazione turistica in questi periodi dell’anno, fanno emergere l’efficacia del suo impiego in un mese dagli eventi imprevedibili: per questo motivo la struttura va rinforzata.