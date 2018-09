Costa d’Amalfi, la carica dei 26 artisti di CostierArte alla volta dello Spoleto Festival Art 2018

Anche quest’anno CostieraArte mette in mostra allo Spoleto Art Festival i propri artisti. Da venerdi 28 settembre a lunedì primo ottobre la cittadina umbra si trasformerà in un grande spazio espositivo, palcoscenico delle più svariate attività culturali e delle migliori proposte d’arte contemporanea.

L’associazione CostieraArte nasce a Maiori grazie allo scultore Silvio Amato, a cui si associa in seguito la fotografa Adele Filomena alla direzione della segreteria, con l’intento di valorizzare ogni forma d’Arte, principalmente tutelando e sostenendo le persone che la praticano o che vorrebbero avvicinarsi a essa.

Lo Spoleto Meeting Art Maiori è frutto del gemellaggio tra CostieraArte e lo Spoleto Festival Art, importante manifestazione internazionale presieduta dal Prof. Luca Filipponi, capace di accogliere consensi e riconoscimenti ai massimi livelli nel settore artistico e culturale. Si pensi a segnali significativi e incisivi quali i rapporti bilaterali creati con la Cina, a cui CostieraArte contribuirà attivamente arricchendo e arricchendosi dello scambio con un paese dall’antica e raffinata cultura.

Gli artisti associati di CostieraArte che esporranno durante lo Spoleto Art Festival quest’anno saranno 26: Maria Aloia, Silvio Amato, Daniele Ascione, Alfredo Borrelli, Veruska Boscaro, Rita Cafaro, Simone Civale, Agnese Anypaint Contaldo, Giorgio Della Monica, Francesca Falli, Antonio Faraone, Adele Filomena, Enzo Magazzini, Rosy Mantovani, Maurizio Marioli, Aldo Claudio Medorini, Luigi Mennella, Marco Petillo, Pileg Vincenzo Pellegrino, Ton Pret, Antonella Preti, Alfredo Raiola, Maria Chiara Rossetti, Si.mon Silvia Montomoli, Maria Rosaria Spano e Mimmo Tripodi. Tante le forme espressive che spaziano dalla pittura alla fotografia passando per la scultura di materiali d’ogni genere fino all’arte digitale, forme che ciascuno di loro coniuga nella più assoluta originalità.

Accanto al sodalizio con il Festival spoletano, CostieraArte coltiva con grandi risultati ulteriori intenti di altissimo valore culturale, artistico ed etico attraverso il Concorso Internazionale che si tiene a luglio e la Bottega d’arte.

Il Premio Internazionale CostieraArte è un premio al merito aperto a tutti poiché non prevede costi di iscrizione per l’artista che si propone. A tutela e sostegno del merito in campo artistico CostieraArte offre anche solidi strumenti di promozione per gli artisti meritevoli attraverso uno spazio espositivo itinerante a prezzi popolari e a una strutturata organizzazione capace di far crescere la loro immagine grazie a eventi personalizzati con grande cura che spaziano dalla mostra alla diffusione sul web, avvalendosi di figure professionali come l’art curator Anna Criscuoli.

La Bottega con i laboratori artistici che si occupano dell’aspetto formativo, sulle orme dell’antica scuola costaiola, semina e cura la crescita di giovani risorse del territorio con una forte attenzione alle fasce ad alto rischio sociale a cui dedica workshop finalizzati al recupero e all’integrazione.