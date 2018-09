Costa d’Amalfi, giornata nera per la viabilità: caos annunciato

Oggi è stata una giornata nera per la viabilità in Costa d’Amalfi. La foto è l’emblema di una Costiera piegata in ginocchio sulla questione traffico, che in queste ore ha letteralmente travolto la Statale Amalfitana senza pietà, rendendo difficile il passaggio persino ad un mezzo di soccorso.

La nostra testata stamattina già aveva segnalato enormi disagi, che si sarebbero venuti a creare nelle ore successive, con dirette e immagini che documentavano una grossa invasione di autobus e minivan, tutti direzionati verso Amalfi. Uno sciame di vetture pronte a congestionare senza pietà, la già difficile situazione in Costiera Amalfitana, complici di un triplo attracco di navi da crociera Msc nel Porto di Napoli.

Una goccia che ha fatto traboccare il vaso, rendendo ancora più difficili le valutazioni sulle future proposte e soluzioni per regolamentare il traffico, che su questo fronte vede una ormai decadente Divina. Tale situazione si evidenza paradossalmente, dopo le proposta di Ztl del sindaco di Amalfi, Daniele Milano e in prossimità della Conferenza dei Sindaci: forse è arrivato il momento di fare sistema e mettere da parte i campanilismi. Chi vivrà, vedrà. (Foto Vincenzo Amato)