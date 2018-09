Costa d’Amalfi, dissesto idrogeologico: fondi in arrivo dalla Regione Campania

La Giunta della Regione Campania comunica che è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare, un elenco degli interventi dei comuni campani, che sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo di progettazione per il dissesto idrogeologico.

55 sono comuni che potranno usufruire del finanziamento da 12 milioni di euro, che saranno utilizzati per la progettazione di interventi fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Importante è stato il lavoro istruttorio della Regione Campania, che ha coinvolto in questo piano tutti gli Enti Provinciali.

Tra i tanti comuni ammessi, spunta anche il nome del comune di Amalfi per il risanamento dei costoni sulla Statale Amalfitana: 8 sono gli interventi previsti su tutto il territorio della provincia di Salerno. 19 sono gli interventi per la provincia di Caserta, 10 per i comuni della provincia di Benevento e 7 per la provincia di Avellino.

La città di Napoli ottiene invece due importanti finanziamenti: uno per il completamento della conca di Agnano e l’altro per l’adeguamento del collettore Arena Sant’Antonio di Soccavo, per un totale di circa 250 mila euro di progettazione. Questi due interventi interessano in particolare la riqualificazione del bacino che insiste sull’area di Bagnoli ex Italsider.

Gli interventi sono stati individuati sulla base della graduatoria del Sistema RENDIS e sulla base delle priorità individuate per il rischio imminente. Si tratta di un importante finanziamento per i comuni campani. Fondamentale sarà avviare le progettazioni e velocizzare la pubblicazione delle gare per i lavori in modo da avviare quanto prima gli interventi su costoni, acquedotti e spiagge. La Regione ha comunicato l’intenzione di mettere a disposizione dei comuni tutto il supporto tecnico necessario.