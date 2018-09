Costa d’Amalfi, convocata la Conferenza dei sindaci: si prenderà in esame ZTL territoriale

Verrà presa in considerazione la proposta del sindaco di Amalfi, Daniele Milano, per quanto riguarda una sorta di ZTL territoriale per cercare di risolvere i problemi di congestione del traffico in Costiera Amalfitana. Problemi che il territorio della Divina vive purtroppo da anni e che una vera e propria soluzione non hanno trovato. Ecco perché è stata convocata la Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi per il prossimo giovedì 20 settembre alle ore 17,30 a Maiori, presso palazzo Mezzacapo. Sarà proprio presa in esame la proposta del sindaco di Amalfi.

In una nota, ecco cosa aveva richiesto: “Si rende necessario adottare, improcrastinabilmente, soluzioni e provvedimenti di livello superiore e con l’accordo di tutti gli enti coinvolti, per esposizione territoriale o per competenza. Ribadisco qui integralmente la mia proposta, già avanzata nel corso dell’ultimo tavolo interistituzionale, organizzato in Prefettura a marzo 2018, ovvero contingentare “a monte” il flusso di veicoli in transito sulla SS163, mediante l’ausilio di un sistema tecnologico di non difficile concezione e sviluppo, anche in considerazione del limitato numero di varchi d’accesso alla Costiera Amalfitana (appena quattro: Positano, Agerola, Chiunzi, Vietri sul mare): una sorta di grande ZTL territoriale da applicare preliminarmente ai mezzi più pesanti”.