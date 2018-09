Cosenza. Il Triangolo. Lorenzo Tornabuoni.

Articolo di Maurizio Vitiello – Opere di LORENZO TORNABUONI a “Il Triangolo” di Cosenza.

Per le Giornate del Contemporaneo (dal 13 e fino al 28 ottobre 2018) la Galleria d’Arte “Il Triangolo”, Viale Alimena 31 d – 87100 Cosenza www.galleriailtriangolo.com; info@galleriailtriangolo.com; tel. 098473633; presenterà una mostra di disegni e dipinti di LORENZO TORNABUONI, voluta dal saggista Enzo Le Pera (nella foto).

Per l’occasione è in stampa presso Rubbettino Editore un volume con testo di Ghislain Mayaud.

Il libro vi verrà spedito non appena pronto.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello