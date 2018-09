Cosenza. Il Triangolo” Focus su Lorenzo Tornabuoni.

Articolo di Maurizio Vitiello – Mostra-Oomaggio dedicata al pittore Lorenzo Tornabuoni, a IL Triangolo di Cosenza, voluta da Enzo Le Pera.

Sabato 13 ottobre 2018, ore 18,00, per la Giornata del Contemporaneo, alla Galleria d’Arte “Il Triangolo“ verrà inaugurata una mostra-omaggio dedicata al pittore Lorenzo Tornabuoni.

Per l’occasione è stato pubblicato un volume per la Rubbettino Editore, con testo di Ghislain Mayaud e ricordi di Lorenza Trucchi, Alberto Moravia, Roberto Tassi, Enzo Siciliano.

Breve scheda biografica:

A 12 anni comincia a prendere lezioni di disegno dallo scultore Andrea Spadini.

La prima presenza in una collettiva a tre, assieme a Savinio e a Vendittelli è del 1957 alla Galleria Aureliana, “tenuti per mano da Ungaretti”.

Tra le intense letture, cruciali quelle di Proust e di Freud; il suo quadro prediletto, nel genere della pittura narrativa, è la ‘Zattera della Medusa’ di Théodore Géricault.

Ben inserito nell’ambiente artistico-intellettuale romano più volte collabora con scrittori e giornalisti illustrando i loro testi.

Suoi amici sono i pittori Ruggero Savinio, Piero Guccione, Balthus, Leonardo Cremonini, gli scrittori Alberto Arbasino, Alberto Moravia, Dacia Maraini, Pierpaolo Pasolini, Vincenzo Consolo. Pubblica tre romanzi erotici: “Carceri d’invenzione”,”Grande attore” e “Lo spasmo di Sicilia”.

Il suo lavoro, di matrice espressionista, è molto legato alla conoscenza e all’approfondimento di questo periodo artistico, e, soprattutto, delle opere dell’artista Egon Schiele (Tulln, 1890 – Vienna, 1918).

Del suo lavoro si sono occupati, fra gli altri, Giovanni Carandente, Luigi Carluccio, Oreste del Buono, Mario De Micheli, Giorgio Di Genova, Matta Echaurren, Dario Micacchi, Alberto Moravia, Duilio Morosini, Pierpaolo Pasolini, Mario Quesada, Arturo Carlo Quintavalle, Vittorio Rubiu, Vittorio Sgarbi, Enzo Siciliano, Franco Solmi, Roberto Tassi, Giovanni Testori, Lietta Tornabuoni, Lorenza Trucchi, Giuseppe Ungaretti, Valerio Zurlini.

Personali:

L’Obelisco, Roma (1962, 1964); Il Gabbiano, Roma (1969, 1972, 1975, 1977);Le Ore, Milano

(1969); Il Fante di Picche, Livorno (1969); L’Indiano, Firenze (1970); Forni, Bologna (1970, 1972, 1979); Bergamini (1973); Grafica dei Greci (1975); Toninelli, Milano (1975); Forni, Amsterdam (1978); Davico, Torino (1979, 1983); Giulia, Roma (1980, 1985); La Tavolozza, Palermo (1981); Santacroce, Firenze (1982); Ca’ d’Oro, Roma (2001); Compagnia del Disegno, Milano (2001).

Rassegne in Italia:

Premio Marche, Ancona (1962); Premio Ramazzotti, Milano (1962); Premio Fiorino, Firenze (1965); Premio di pittuta Tevere-Reno, Koln (1965); Alternative attuali, L’Aquila (1965); Premio Michetti, Francavilla a Mare (1966); Tempo dell’immagine, Museo civico, Bologna (1967); “Uomini del presente”, a cura di Franco Solmi, Milano, 1970; Quarta Biennale, Bolzano (1971); X e XI Quadriennale d’Arte, Roma (1972 e 1986); Tra realtà e magia, Fondazione Lorenzini, Milano (1974); Genesi e Processo dellImmagine, Palazzo della Permanente, Milano (1979); L’Opera dipinta 1960-1980, Università di Parma (1982); L’ Immagine e il suo doppio. Ricerca della pittura internazionale contemporanea fra realtà fsica e metafsica, a cura di Floriano De Santi, Milano, palazzo Bagatti Valsecchi,1984.

Rassegne all’estero:

“Junge Italianische Malerei”, Amburgo e Copenaghen (1962); Giovane pittura italiana”, Museo di arte moderna, Melbourne e Museo Nazionale, Damasco(1962); The Peter Stuyvesant collection, Liverpool e Museo d’arte moderna Le Havre (1964); “Arche 12”, Wolssburg (1964); Giovani pittori romani di oggi, Colonia, Istituto italiano di cultura, 1965; Bonjour Monsieur Courbet, Galleria Krugier, Ginevra (1967); Guccione, Rieti, Tornabuoni, Accademia degli artisti, Mosca (1974); Italienische Realisten, Berlino (1974); Italienische Druckgraphik der Gegewart, Museo nazionale germanico, Nurwemberg (1976).

Quest’esposizione è un giusto focus su un artista su cui riflettere.

Mostra da visitare, da non mancare; insomma, da non perdere.

Maurizio Vitiello