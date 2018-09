Corso di Musicoterapia per i ragazzi del Centro polifunzionale \"Raggio di Sole\" di Scafati

Con la ripresa delle attività del Centro polifunzionale per disabili “Raggio di Sole” di Scafati, sarà attivato a partire da questa settimana un percorso di MUSICOTERAPIA tenuto dal Maestro Vincenzo Acanfora.

Il Tenore Vincenzo Acanfora collabora con il centro dal 2008 e insieme ai ragazzi ha svolto svariate manifestazioni canore e musicali dove i ragazzi sono stati protagonisti assoluti del palco ottenendo grandi risultati dal punto dell’autostima, della coordinazione e dell’eloquio(Spettacolo su Napoli, Musical Scugnizzi, Natale al Centro Raggio di Sole ed altre).

Da mercoledì prossimo, per i ragazzi e per il Maestro inizia questa nuova esperienza che sicuramente porterà miglioramenti nella sfera emotiva, sociale e comunicativa di tutti gli utenti.

La coordinatrice Ilenia Cardillo che da svariati anni dirige amorevolmente il Centro che attualmente è gestito dalla Cooperativa sociale onlus “Il Canguro”, ha accolto e condiviso in pieno la proposta del maestro Acanfora, il quale terrà con i ragazzi due incontri settimanali della durata di due ore.

La metodologia di base per le attività sarà quella del gioco, in maniera che i due aspetti, musicoterapico e ludico assumeranno una forte valenza emotiva e di attivazione, senza risultare invasiva, direttiva e tanto meno normalizzante.