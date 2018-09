Coppa Italia . San Vito Positano sconfitto di misura dall’Agropoli 1 – 2, ma la squadra c’è. Finisce con una sconfitta la partita di Coppa Italia al De Sica per i giallorossi di mister Macera. Ma una sconfitta immeritata, i padroni di casa sono passati addirittura in vantaggio nel primo tempo. Comunque la squadra della Costiera amalfitana affrontava la fortissima squadra del Cilento che si trovano solo per caso ancora in categoria. L’Agropoli , come molti sanno, doveva già militare in serie D. Presente anche il presidente Raffaele Casola . “Dobbiamo ancora andare al masssimo – ci ha detto il mister Macera -, la preparazione e l’amalgama della squadra deve ancora migliorare”. Ricordiamo che il San Vito dopo il ripescaggio ha avuto pochi giorni per fare squadra e allenamento “Una squadra giovane che fa ben sperare comunque il nostro obiettivo è la salvezza che vogliamo ottenere al più presto, poi vogliamo divertirci e far divertire”