Una copia bronzea della statua di San Gennaro venerata nel Duomo di Napoli vola a Boston

Una statua bronzea di San Gennaro, simile a quella venerata nel Duomo di Napoli, è stata realizzata grazie alla Saint Gennaro Foundation of Boston, un ente no profit presieduta da Pasquale Trotta e rappresentato in Italia da Antonio Grilletto. La statua arriverà presto negli States a testimonianza della devozione degli italo-americani a Boston verso il santo partenopeo. La statua è stata realizzata dall’artista Ettore Marinelli della Pontificia Fonderia di campane Marinelli, l’azienda artigiana più antica al mondo e che da otto secoli è maestra nella fusione del bronzo. Il giovane scultore Ettore Marinelli si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Napoli e si è perfezionato a Parigi. Il busto di San Gennaro è stato plasmato, fuso e cesellato nella Fonderia di Agnone ed il manto del santo presenta una ricca decorazione policroma realizzata con ben 200 perle di fiume, madreperle e pietre semipreziose incastonate da Paola Patriarca nel bronzo dorato. Sempre nel manto sono riportati dei simboli religiosi e storici ripresi dal busto angioino più famoso al mondo. A completare la preziosa statua sono stati usati dei ricchi paramenti sacri realizzati con stoffe e ornamenti ricercati che testimoniano il ruolo vescovile del Santo. Ieri il busto di San Gennaro è stato benedetto in Vaticano da Papa Francesco alla presenza della delegazione della Foundation formata da Frank e Joe De Pasquale, Nick Varano, Frank Fraone, Sal Talluto e Salvatore Di Mauro. La statua è stata poi trasportata su un aereo privato a Ciampino per volare a Boston dove i fedeli sono pronti per i solenni festeggiamenti del 19 settembre. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico perché sarà un’occasione per raccogliere fondi da destinare ai bambini autistici.